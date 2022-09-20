Военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив

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Во вторник американский эсминец USS Higgins и канадский фрегат HMCS Vancouver прошли международными водами Тайваньского пролива. Таким образом они продемонстрировали приверженность союзников принципам «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Об этом сообщили в Седьмом флоте США.

«USS «Хиггинс», эсминец класса «Арли Берк» с управляемым ракетным вооружением, во взаимодействии с HMCS «Ванкувер», фрегат класса «Галифакс» королевских ВМС Канады, совершили плановый проход Тайваньским проливом... в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, недавно президент США Джо Байден сообщил о намерении защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая.

После этого представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выражает острое недовольство и решительный протест, а также сделал строгое представление Вашингтону в связи с заявлениями президента США Джо Байдена по Тайваню. Дипломат отметила, что слова американского лидера также нарушают обязательство США не поддерживать независимость Тайваня и посылают ложный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам.