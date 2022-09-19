В МИД КНР жестко ответили на заявления Байдена по Тайваню

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Пекин выражает острое недовольство и решительный протест, а также сделал строгое представление Вашингтону в связи с заявлениями президента США Джо Байдена по Тайваню. Об этом на брифинге заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать Тайвань в случае «вторжения» КНР, несмотря на то что страна не поддерживает обретение островом независимости.

«Заявления американской стороны грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике», - сказала Мао Нин.

Дипломат отметила, что слова американского лидера также нарушают обязательство США не поддерживать независимость Тайваня и посылают ложный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам. По ее словам, «Китай выражает острое недовольство и решительный протест и уже сделал США строгое представление».

Ранее в Китае отреагировали на планы США выделить Тайваню в течение четырех лет помощь в размере 4,5 миллиарда долларов. Пекин готов принять меры для защиты своего суверенитета в случае необходимости, заявили в МИД.