В ходе обстрела со стороны ВСУ два жилых дома были разрушены.

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Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских войск. На месте трагедии побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Небольшой поселок в несколько тысяч жителей на окраине Луганской Народной Республики. Отсюда совсем близко до границы с Харьковской областью. Вот здесь еще вчера стояли два частных дома. Снаряды прилетели в девятом часу вечера, когда люди уже забрали детей из школ, садиков, вернулись домой с работы», - сказал он.

Поселок находится под контролем ВС РФ и сил Донбасса. В ходе обстрела со стороны ВСУ два жилых дома были разрушены. Сейчас там, где были дома, находятся коляска, детские игрушки, разбитая машина. Тела погибших уже извлекли из-под обломков. В результате обстрелов не уцелел никто.

Ранее Кустов рассказал и показал, что происходит в ходе продвижения на Артемовском направлении и как действуют бойцы ЧВК «Вагнер».