Три ребенка погибли при обстреле поселка Краснореченское со стороны ВСУ

Кроме этого, в результате атаки было разрушено два жилых дома.

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Семь мирных жителей, в том числе три ребенка, поселка Краснореченское в ЛНР погибли из-за обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское погибло семь мирных жителей, из которых трое детей», - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме этого, как отмечает представительство, два жилых дома были разрушены.

В ночь с понедельника на вторник сообщалось, что ВСУ за несколько часов обрушили на Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Горловку град артиллерийских снарядов. Как подчеркивалось, украинские военные стреляли снарядами «натовского» калибра 155 мм.