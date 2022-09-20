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Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций ЕС в отношении России. Страна считает важным предпринять шаги для достижения единой линии Евросоюза.

«Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе, другие государства-члены могут на основании этого препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут», - предложили в МИД Финляндии.

Напомним, накануне Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника ввели запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в понедельник подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России. По его словам, это решение стало результатом совместных договоренностей с Эстонией, Литвой и Латвией.