Глава МВД Польши подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян

© Фото: Jaap Arriens, XinHua, Global Look Press

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в понедельник подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России. По его словам, это решение стало результатом совместных договоренностей с Эстонией, Литвой и Латвией.

«Сегодня я подписал постановление, ужесточающее ограничение на въезд в Польшу для граждан России. Это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии», - написал Мариуш Каминьский в своем профиле в Twitter.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Ранее в посольстве РФ в Латвии заявили, что россияне при пересечении границы республики сталкиваются с проблемами и провокациями. В качестве примера в дипмиссии назвали требование подписать заявление с осуждением действий российских властей.