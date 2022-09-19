Страны Прибалтики и Польша запретили въезд россиянам с визами других государств ЕС

В начале сентября главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.

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Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября вводят запрет на въезд в эти страны для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Соответствующее заявление распространили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

Власти Польши, Латвии, Эстонии и Литвы договорились совместно ограничивать поездки россиян после неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге. Она состоялась 1 сентября и в ходе обсуждений было принято решение о приостановке Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.

Формально, документы получить можно, но их оформление теперь обойдется значительно дороже и займет больше времени. Некоторые исключения сделаны для дипломатов, водителей грузовиков и гуманитарных визитов, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки изолировать россиян не имеют перспектив. По словам официального представителя Кремля, «душок» у таких инициатив не очень хороший, а страны, пытающиеся «наказать» Россию уже «активно платят за это по счетам».