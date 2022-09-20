ВСУ разрушили американскими ракетами детский сад и школу в ЛНР

По поселку Нижняя Дуванка выпустили три ракеты.

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Сегодня украинские войска обстреляли поселок Нижняя Дуванка в Сватовском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что удар был нанесен тремя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате частично разрушены детский сад, школа и производственные помещения агропредприятия.

Напомним, сегодня ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS обстреляли Алчевск. Ночью по городу выпустили четыре ракеты.

Также украинские военные ударили по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Горловке снарядами «натовского» калибра 155 мм.