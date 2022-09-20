ВСУ нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS

Согласно данным Совместного центра по контролю и координации прекращения огня, ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

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Украинские военные в ночь на вторник обстреляли населенный пункт Алчевск в Луганской Народной Республике. По нему выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS производства США, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:32 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в СЦКК заявили об обстреле украинскими военными Донецка, Ясиноватой, Макеевки и Горловки снарядами «натовского» калибра 155-мм. Досталось и Кировскому району столицы Донецкой Народной Республики. Украинские войска выпустили по нему четыре снаряда.