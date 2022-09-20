ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

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Украинские военные за несколько часов обрушили на Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Горловку град артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По выводам его специалистов, ВСУ стреляли снарядами «натовского» калибра 155-мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23:07 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 01:10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01:12 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

Досталось и Кировскому району столицы Народной республики. Украинские войска выпустили по нему четыре снаряда.