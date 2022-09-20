Собянин: Москва развернет инфраструктуру для содействия поступлению иностранцев на военную службу
Сегодня Госдума России приняла закон, согласно которому иностранцы, заключившие годовой контракт на службу в ВС РФ, получат гражданство Российской Федерации максимально просто.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительство города развернет в миграционном центре «Сахарово» полноценную инфраструктуру для содействия Минобороны России в организации поступления иностранцев на военную службу.
Сегодня Госдума России приняла закон, согласно которому иностранцы, заключившие годовой контракт на службу в ВС РФ, получат гражданство Российской Федерации максимально просто.
Также Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен.
Ранее «Звезда» показала, как бойцы ЧВК «Вагнер» наступают на Артемовском направлении.