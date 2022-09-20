Попавший в роковое ДТП Пускепалис мог выехать на встречку

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Причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб заслуженный артист России Сергей Пускепалис, мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля Ford Transit. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения привел к столкновению с грузовым автомобилем, в результате которого погибли два человека. Среди них Сергей Пускепалис», - рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области. Как сообщили в Управлении МВД России по региону, около 11.00 в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit с грузовым авто, в результате которого погибли пассажир и водитель автомобиля. Также были опубликованы первые кадры с предположительного места гибели Сергея Пускепалиса.