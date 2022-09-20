Опубликованы первые кадры с предположительного места гибели актера Пускепалиса

Ранее в СМИ появилась информация о том, что смертельное ДТП произошло в Ярославской области.

© Видео: Жесть Ярославль, Вконтакте © Фото: Жесть Ярославль, Вконтакте

В соцсетях опубликованы первые кадры с предположительного места гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что смертельное ДТП с участием Пускепалиса произошло в Ярославской области. Утверждалось, что в результате трагедии погибли пассажир и водитель автомобиля Ford Transit. При этом официальных комментариев по поводу гибели артиста пока нет.

Как позже сообщило Управление МВД России по Ярославской области, около 11.00 в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля с грузовым авто. Погибли два человека, один пострадал. При этом личности погибших не называются.