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Путин: надо изучать трофейную технику НАТО и совершенствовать российское вооружение

Тимур Шерзад
14:35 20.09.2022
Президент России Владимир Путин отметил, что на поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин на заседании с руководством предприятий ОПК заявил, что надо изучать трофейную технику НАТО и совершенствовать российское вооружение. 

Путин отметил, что наша техника в зоне спецоперации эффективно противостоит западным образцам вооружений. При этом на поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО.

«А это значит, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы, и что там используется против нас. Качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать - там, где это нужно, - совершенствовать нашу технику, наше вооружение», - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, делать это надо быстро и эффективно. Для этого необходимо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК.

Также Путин заметил, что российское оружие доказало эффективность во время спецоперации.

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