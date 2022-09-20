Путин: надо изучать трофейную технику НАТО и совершенствовать российское вооружение
Президент России Владимир Путин на заседании с руководством предприятий ОПК заявил, что надо изучать трофейную технику НАТО и совершенствовать российское вооружение.
Путин отметил, что наша техника в зоне спецоперации эффективно противостоит западным образцам вооружений. При этом на поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО.
«А это значит, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы, и что там используется против нас. Качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать - там, где это нужно, - совершенствовать нашу технику, наше вооружение», - подчеркнул Владимир Путин.
По словам президента, делать это надо быстро и эффективно. Для этого необходимо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК.
Также Путин заметил, что российское оружие доказало эффективность во время спецоперации.