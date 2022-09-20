Путин заявил о необходимости наращивания производственных мощностей ряда предприятий ОПК

Глава государства также отметил, что предприятия ОПК работают в напряженном и интенсивном режиме.

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Президент России Владимир Путин указал на необходимость в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях страны.

«Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», - сказал глава государства на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса в Кремле.

Он указал на то, что предприятия ОПК работают в напряженном и интенсивном режиме, и отметил, что отечественная оборонная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны и повышение боевых возможностей армии и флота.

Путин также высоко оценил сегодняшние позиции российской оборонки на мировом рынке и указал на то, что даже за последние полгода предприятия ОПК отправили зарубежным партнерам военной продукции на сумму, превышающую шесть миллиардов долларов.