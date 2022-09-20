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Путин заявил, что российское оружие доказало эффективность во время спецоперации

Сергей Лебедев
14:34 20.09.2022
Боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Российское оружие доказало свою эффективность во время проведения специальной операции по защите Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также глава государства отметил, что российская боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений. Она успешно себя зарекомендовала.

«Прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого», - добавил российский лидер.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК. Во время приветственного слова он поздравил всех работников отрасли с отмечавшимся накануне Днем оружейника.

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