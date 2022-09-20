Армия Армия Армия

МО РФ: ударами по пунктам дислокации уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ДНР

13:54 20.09.2022
Кроме того, в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировалась украинская военной техника.
МО РФ: ударами по пунктам дислокации уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ДНР
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков озвучил потери противника после ударов по пунктам временной дислокации ВСУ в районах Червоного Оскола, Студенок Харьковской области, Богородичное в ДНР. По его словам, украинская стороны потеряла более 120 своих бойцов, три танка и 12 автомобилей.

Представитель российского военного ведомства также рассказал об ударах ВКС России по пунктам временной дислокации противника в районах Новогригоровки, Новой Одессы. Потери противника превысили 70 человек, уничтожено более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Кроме того, в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировалась украинская военной техника. Также в сводке Минобороны о проведении спецоперации на Украине сообщили о подавлении артподразделений ВСУ, обстрелявших Запорожскую АЭС.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:54 Армия
МО РФ: ударами по пунктам дислокации уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ДНР
13:45 Армия
В Минобороны России заявили об уничтожении цехов бронетанкового завода в Николаеве
13:24 Армия
Видео
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий мобилизации, военного положения и военного времени
12:31 Армия
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
12:41 В стране и мире
Военные Молдавии, Румынии и США проводят учения вблизи Приднестровья
Популярное
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.