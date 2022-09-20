МО РФ: ударами по пунктам дислокации уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ДНР

Кроме того, в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировалась украинская военной техника.

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Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков озвучил потери противника после ударов по пунктам временной дислокации ВСУ в районах Червоного Оскола, Студенок Харьковской области, Богородичное в ДНР. По его словам, украинская стороны потеряла более 120 своих бойцов, три танка и 12 автомобилей.

Представитель российского военного ведомства также рассказал об ударах ВКС России по пунктам временной дислокации противника в районах Новогригоровки, Новой Одессы. Потери противника превысили 70 человек, уничтожено более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Кроме того, в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировалась украинская военной техника. Также в сводке Минобороны о проведении спецоперации на Украине сообщили о подавлении артподразделений ВСУ, обстрелявших Запорожскую АЭС.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов