В МО РФ сообщили о подавлении артподразделений ВСУ, обстрелявших Запорожскую АЭС

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, уточнили в МО РФ.

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Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины, обстреливавшие Запорожскую атомную электростанцию, подавлены ответным огнем, сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за сутки зафиксированы пять артиллерийских обстрелов ТЭС, находящейся рядом с АЭС. Как уточняет представитель российского военного ведомства, в общей сложности украинские военные выпустили 24 артиллерийских снаряда из Никополя. В результате одно из технических зданий получило повреждения.

В ежедневной сводке о проведении спецоперации на Украине говорится, что из-за ударов по пунктам дислокации неприятельских войск в Харьковской области и в ДНР, противник понес потери в живой силе и технике. Речь идет о более 120 украинских военнослужащих, трех танках и 12 автомобилей.

Также Конашенков заявил об уничтожении цехов бронетанкового завода в Николаеве.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов