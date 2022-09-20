Кроме этого, в районах Терновки и Андреевки Херсонской области было ликвидировано до 100 украинских военнослужащих и семь боевых бронированных машин.

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В Минобороны России заявили об уничтожении цехов бронетанкового завода в Николаеве.

«В городе Николаев уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме этого, по словам представителя МО РФ, сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах Терновки и Андреевки Херсонской области было ликвидировано до 100 украинских военнослужащих и семь боевых бронированных машин.

Также были нанесены высокоточные удары по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области.

Конашенков также рассказал, что также под удары попали пункты временной дислокации 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Богородичное ДНР. В результате вышеописанных высокоточных ударов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.

Кроме этого, в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области было уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины, обстреливавшие Запорожскую атомную электростанцию, были подавлены ответным огнем. Кроме этого, за прошедшие сутки зафиксированы пять артиллерийских обстрелов ТЭС, находящейся рядом с АЭС.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.