Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском

Внутри взятой под контроль подстанции под Артемовском - море брошенного противником вооружения, в том числе производства стран НАТО. В ходе боев здания подстанции потеряли практически все окна. Противник оборудовал тут все для упорного боя.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На передовой под Артемовском работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. Он побывал на территории городской подстанции, взятой под контроль военнослужащими ЧВК «Вагнер».

В ходе боев здания подстанции потеряли практически все окна. Противник оборудовал тут все для упорного боя. Взять, к примеру, кустарно модернизированный крупнокалиберный пулемет ДШК. На нем появилась планка для установки прицела, а также функция стрельбы одиночными.

Внутри - море брошенного противником вооружения, в том числе производства стран НАТО. Не обошлось и без иностранных наемников на стороне врага.

«Да, был гражданин Израиля. Все документы были при нем», - сообщил «Звезде» военнослужащий ЧВК Вагнер.

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