Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
На передовой под Артемовском работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. Он побывал на территории городской подстанции, взятой под контроль военнослужащими ЧВК «Вагнер».
В ходе боев здания подстанции потеряли практически все окна. Противник оборудовал тут все для упорного боя. Взять, к примеру, кустарно модернизированный крупнокалиберный пулемет ДШК. На нем появилась планка для установки прицела, а также функция стрельбы одиночными.
Внутри - море брошенного противником вооружения, в том числе производства стран НАТО. Не обошлось и без иностранных наемников на стороне врага.
«Да, был гражданин Израиля. Все документы были при нем», - сообщил «Звезде» военнослужащий ЧВК Вагнер.
Ранее наш телеканал показал, как выглядит изнутри бронеавтомобиль ЧВК «Вагнер» на передовой в ДНР.
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