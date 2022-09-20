«Боевая колесница»: как выглядит изнутри бронеавтомобиль ЧВК «Вагнер» в зоне СВО

Автомобиль представляет собой современную бронекапсулу, защищающую бойцов от пуль и осколков.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бойцы частной военной компании «Вагнер» методично уничтожают огневые точки ВСУ на Артемовском направлении в ходе спецоперации на Украине. Территория обстреливается противником, поэтому передвигаться надо в специальном бронированном автомобиле. Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал, как выглядит эта машина изнутри, и пообщался с военнослужащими.

Автомобиль представляет собой современную бронекапсулу, защищающую бойцов от пуль и осколков. Внутри находится новейшее оборудование. Такие машины производят специально по заказу ЧВК.

«Из вооружения тут башня от БТР. На ней пулеметы КПВТ и ПКМ. Вот там вы видите экраны - это ночные камеры, перед и зад», - рассказал военнослужащий ЧВК «Вагнер» с позывным Логист.

Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Алексей Алексеев рассказал, как экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожают объекты ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов