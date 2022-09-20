Армия Командир артбатареи НМ ЛНР рассказал о применении «Гиацинтов» против ВСУ Расчеты гаубиц уничтожают бронетехнику в глубине обороны врага, активно применяя разведданные, полученные при помощи расчетов БПЛА. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б» 2-го армейского корпуса Народной Милиции ЛНР в ходе специальной военной операции. Расчеты гаубиц уничтожают бронетехнику в глубине обороны врага, подавляют артиллерийские батареи, пункты управления и долговременные инженерные сооружения, противодействуют подвозу боеприпасов и топлива противником. «Мы можем засекать подразделения противника, вести контрбатарейную борьбу. Находим колонны, которые подходят с подкреплением, с боеприпасами для неприятеля. Выдвигаемся небольшими группами, чтобы не вскрыть свои огневые позиции и наблюдательные пункты, потихоньку уничтожаем цели и идем вперед», - рассказал командир артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. В тесном взаимодействии с артиллерией работают расчеты подразделений беспилотных летательных аппаратов. БПЛА широко применяются для разведки местности, контроля поражения целей и корректировки огня артиллерии. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика