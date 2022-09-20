Эстонские пограничники рассказали о реакции россиян на запрет въезда в страну по шенгену

По заявлениям эстонских пограничников, до введения запрета на въезд, ежедневно через пограничные пункты в Эстонии проходили порядка 300 российских граждан с шенгенскими визами других стран.

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Эстонские пограничники не пустили в страну 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгенским визам. Об этом рассказала начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп.

«Эстонские пограничники отказали во въезде в страну десяти гражданам России. Среди причин - как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Реакция россиян на запрет въезда была спокойной. Граждане России понимают, что мы делаем свою работу», - заявила Карп изданию Postimees.

С ее слов, до введения официальным Таллином ограничений, ежедневно через три погранпропуска в Эстонии проходили около 300 российских граждан с визами других стран шенгенской зоны.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника, 19 сентября, ввели запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Ранее стало известно, что министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в понедельник подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России. По его словам, это решение стало результатом совместных договоренностей с Эстонией, Литвой и Латвией.