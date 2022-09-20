МИД РФ возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов на 10 лет
Консульский департамент МИД РФ возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет.
«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», - сказано в сообщении на сайте департамента.
Срок оформления загранпаспорта составляет один месяц в случае подачи заявления по месту жительства. И три месяца для граждан, которые имеют допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне.
В конце августа в МИД РФ заявили, что прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет временно прекращается. При этом документы сроком действия пять лет продолжили выдавать.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что временная приостановка выдачи консульским департаментом Министерства иностранных дела загранпаспортов нового образца связана с необходимостью провести технические работы в системе. Она отметила, что «так бывает в связи с технологическим прогрессом, веяниями нового времени, и это исключительно временная мера».