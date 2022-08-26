Россия приостановила выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет

При этом документы сроком действия пять лет продолжат выдаваться.

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В МИД РФ заявили, что прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет временно прекращается с 26 августа. При этом документы сроком действия пять лет продолжат выдаваться.

«Оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», - сказано в сообщении консульского информационного портала МИД.

Ранее в МИД РФ заявили, что США раскручивает маховик «визовой войны» в отношении не только дипломатов, но и обычных граждан РФ.

Кроме этого, в начале августа появилась информация о том, что в Европейском союзе идет обсуждение содержания седьмого пакета ограничительных мер в отношении РФ, который включает вопрос об остановке выдачи шенгенских виз для российских граждан.