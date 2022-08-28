Захарова объяснила причину приостановки выдачи загранпаспортов нового образца

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что временная приостановка выдачи консульским департаментом Министерства иностранных дела загранпаспортов нового образца связана с необходимостью провести технические работы в системе.



Ранее сообщалось, что консульский департамент МИД России в связи с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет. При этом оформление документа сроком действия пять лет продолжится без изменений.

«Загранпаспорта на пять и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», - сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова отметила, что «так бывает в связи с технологическим прогрессом, веяниями нового времени, и это исключительно временная мера».