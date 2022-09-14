Песков назвал ориентир Украины на членство в НАТО главной угрозой для России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проект Киева по «гарантиям безопасности». Представитель Кремля отметил, что в настоящий момент он не отошел от того, о чем на Украине говорили ранее.

«Ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается и главная угроза для нашей страны. И даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО», - заявил Песков.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий на Украине. Как он отметил, представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон вовлечен в согласование целей РСЗО HIMARS.

