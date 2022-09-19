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Россия не станет вводить вводить визовые ограничения в отношении стран ЕС

Виктория Ивашечкина
07:27 19.09.2022
Посол РФ в ФРГ заявил, что «двери России останутся открыты для всех желающих».
Россия не станет вводить вводить визовые ограничения в отношении стран ЕС
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва не станет поддерживать игру в визовые ограничения и дискриминацию. Он подчеркнул, что двери России останутся открыты для всех желающих.

«Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», - цитирует РИА Новости слова Нечаева.

Он уточнил, что ему не хотелось бы строить предположений по поводу возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии.

«Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учетом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры», - отметил Сергей Нечаев.

По его словам, «логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда».

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд в эти страны для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. 

Ранее в посольстве РФ в Латвии заявили, что россияне при пересечении госграницы республики сталкиваются с проблемами и провокациями. В качестве примера в дипмиссии назвали требование подписать заявление с осуждением действий российских властей.

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