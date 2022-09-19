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NYT: жители Соледара не подчиняются украинским властям и не доверяют военным

Анна Касаткина
06:26 19.09.2022
По словам корреспондента издания, в этом регионе Донбасса «никто никому не доверяет».
NYT: жители Соледара не подчиняются украинским властям и не доверяют военным
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress
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Гражданское население отказывается эвакуироваться из Соледара в Донбассе на подконтрольные Киеву территории и не доверяет Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в материале The New York Times (NYT).

Как рассказывает журналист Джеффри Геттлман, местные жители, несмотря на боевые действия поблизости, «отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства». Кроме того, люди не доверяют украинским военнослужащим.

«Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет», - пишет Геттлман.

В статье также рассказывается, что ВСУ терпят в районе Соледара тяжелые потери.

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Соледара и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики поражены пункты управления ВСУ, уничтожены артиллерийские подразделения, живая сила и военная техника противника.

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