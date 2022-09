В стране и мире NYT: жители Соледара не подчиняются украинским властям и не доверяют военным Анна Касаткина По словам корреспондента издания, в этом регионе Донбасса «никто никому не доверяет». © Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Гражданское население отказывается эвакуироваться из Соледара в Донбассе на подконтрольные Киеву территории и не доверяет Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в материале The New York Times (NYT). Как рассказывает журналист Джеффри Геттлман, местные жители, несмотря на боевые действия поблизости, «отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства». Кроме того, люди не доверяют украинским военнослужащим. «Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет», - пишет Геттлман. В статье также рассказывается, что ВСУ терпят в районе Соледара тяжелые потери. Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Соледара и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики поражены пункты управления ВСУ, уничтожены артиллерийские подразделения, живая сила и военная техника противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика