В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Елизавета Потейчук
06:35 18.09.2022
Боевик указал на то, что Вооруженные Силы России постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.
Украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Украинская армия несет тяжелые потери в Донбассе. Об этом написала американская газета New York Times со ссылкой на украинского военного, имя которого они не стали называть в связи с его положением.

«Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», - цитирует военного издание.

Боевик также добавил, что Вооруженные Силы России постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери ВСУ в результате высокоточных ударов ВС РФ в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 убитых и раненых. Речь идет о потерях 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатого и Великого Артаково и 24-й механизированной бригады в районах Безымянного соответственно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:35 В стране и мире
Украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе
04:43 В стране и мире
Трамп обвинил демократов в распространении дезинформации о России
02:52 В стране и мире
Украина назвала оскорблением слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах
23:23 В стране и мире
Видео
В Париже прошла акция протеста с призывами об отставке Макрона и выходе Франции из НАТО
21:21 В стране и мире
В НАТО признали, что расширение на восток планировалось несколько лет назад
Популярное
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.