Украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Боевик указал на то, что Вооруженные Силы России постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.

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Украинская армия несет тяжелые потери в Донбассе. Об этом написала американская газета New York Times со ссылкой на украинского военного, имя которого они не стали называть в связи с его положением.

«Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», - цитирует военного издание.

Боевик также добавил, что Вооруженные Силы России постепенно выбивают ВСУ с занятых позиций.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери ВСУ в результате высокоточных ударов ВС РФ в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 убитых и раненых. Речь идет о потерях 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатого и Великого Артаково и 24-й механизированной бригады в районах Безымянного соответственно.