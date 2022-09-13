ВСУ несут большие потери: как развивается ситуация в зоне спецоперации

Точные самоходные минометы «Тюльпаны», мощные гаубицы «Гиацинт-Б», ударные вертолеты Ми-35 - вооруженные силы России, ЛНР и ДНР сорвали контрнаступление ВСУ на Изюмском направлении и нанесли поражающие удары националистам по всем фронтам.

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Новая Каховка под массированным обстрелом ВСУ. Бьют из реактивных систем залпового огня, но нашим подразделениям ПВО удалось перехватить 7 боеприпасов. Кроме того, высокоточными ударами поражены места дислокации украинской армии. За сутки потери противника достигли 800 человек. Минобороны поделилось оперативными сведения о ходе спецоперации.

Один снаряд – одна цель. Крупнокалиберному самоходному миномету «Тюльпан» пристрелочный выстрел не нужен, каждый снаряд ложится точно в цель. Обходятся расчеты и без подготовленной огневой позиции. Это один из самых мощных минометов в мире.

«Тюльпаны» на позиции вызывают, когда обычная артиллерия не справляется. 240-ка миллиметровые снаряды вскрывают бетонные бункеры, как консервные банки. Огневое поражение подразделений ВСУ идет на всех оперативных направлениях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах», - сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Экипажи ударных вертолетов Западного военного округа сорвали попытку контрнаступления украинских националистов на Изюмском направлении. Обнаружив колонну техники противника, экипаж вертолета Ми-35 на предельно малой высоте вышел на цель и открыл огонь. В результате удара уничтожены колонна бронетанковой техники и скопление живой силы. Поддержку действий мотострелковых подразделений вертолетчики ведут в режиме нон-стоп, как днем, так и ночью, осуществляя по пять боевых вылетов за сутки.

«Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки», - отметил Игорь Конашенков.

Серьезный урон ВСУ наносят артиллеристы народной милиции ЛНР. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожают бронетехнику националистов, артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления. Наводку орудий производят с помощью беспилотных летательных аппаратов, они же фиксируют поражение целей. Кроме воздушной разведки, расчеты радиоэлектронной борьбы подавляют средства связи ВСУ, что серьезно снижает эффективность управления войсками.

«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь Донецкой Народной Республики, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области. Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков, Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - рассказал официальный представитель Минобороны.

Попытки ВСУ оттянуть часть сил из-под Соледара провалились. Националисты несут большие потери и на Харьковском направлении. В Луганской народной республике укреплены позиции под Лисичанском, где националисты планировали прорыв.