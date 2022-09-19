В Турции анонсировали скорое начало оплаты 25% российского газа в рублях

По мнению турецкой стороны, данная мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.

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Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что соглашение об оплате 25% поставляемого в страну российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время.

«Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время», - отметил Донмез, передает издание Yeni Şafak.

По его мнению, данная мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайип Эрдоганом заявил, что четверть российского газа, поступающего в Турцию, будет оплачиваться в рублях.

Кроме этого, российский лидер рассказал, что торговые отношения между Россией и Турцией динамично развиваются. По соглашению о двустороннем сотрудничестве Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.