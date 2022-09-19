Потери техники и живой силы: как ВСУ идут на «прорыв» на Запорожском направлении

За минувшую неделю российские военнослужащие уничтожили не менее десяти украинских танков Т-72М.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Попытки вооруженных сил Украины продвинуться на Запорожском направлении заканчиваются провалом. Во время одной из последних попыток ВСУ атаковать российские позиции, были подбиты и уничтожены несколько единиц бронетехники.

При продвижении, украинские националисты использовали транспортные боевые бронемашины М-113 американского производства. Так же взвод бронетехники включал в себя танки Т-72М польского исполнения. Эти машины Варшава передала Украине еще в апреле.

За минувшую неделю российская артиллерия на Запорожском направлении уничтожила не менее десятка таких танков. Один из них подбили и забрали как трофей российские военные.