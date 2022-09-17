Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Подразделения Южного военного округа отразили атаку бронегруппы ВСУ, как сообщает Минобороны РФ. Российские военные захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинцы, сбегая с поля боя. Российское военное ведомство опубликовало кадры боя.

Также Минобороны показало кадры работы российских танкистов в зоне СВО. На кадрах можно увидеть подготовку машины к стрельбе, включая перезарядку орудия, а также сами выстрелы.

Ранее танкисты Западного военного округа рассказали, как спасли горящий танк и уничтожили сотню нацистов в бою. В результате боя машина загорелась, и экипаж покинул танк, но после вернулся, чтобы не оставлять технику противнику, и потушил пожар.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов