В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Венгрии рассказали об итогах переговоров по финансированию с Еврокомиссией

Ян Брацкий
23:20 19.09.2022
Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС инициировать в отношении Венгрии процедуру условности и заморозить около 7,5 миллиардов евро финансирования для Будапешта.
В Венгрии рассказали об итогах переговоров по финансированию с Еврокомиссией
© Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Переговоры венгерских властей с Еврокомиссией (ЕК) завершились успешно, предложенные Будапештом меры устраняют опасения комиссии и сохраняют за страной шанс на получение финансирования от Брюсселя. С таким заявлением выступила глава Минюста Венгрии Юдит Варга.

«Сложный, но конструктивный процесс переговоров между правительством Венгрии и Еврокомиссией, длившийся несколько месяцев, завершился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Еврокомиссия установила, что предложенные венгерским правительством меры устраняют опасения, которые заставили ЕК инициировать процедуру условности», - цитирует РИА Новости слова Варга.

В ближайшее время, добавила она, Будапешт сосредоточится на исполнении своих обязательств, чтобы процедура условности была завершена до конца года.

В минувшее воскресенье Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС ввести в отношении Венгрии процедуру условности в бюджете Евросоюза. Это означает перспективу заморозки около 7,5 миллиарда евро финансирования для страны. В истории коллективной Европы это первый подобный прецедент, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:13 В стране и мире
Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии подписали протокол о стабилизации обстановки на границе
19:35 В стране и мире
Глава МВД Польши подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян
16:16 Армия
Видео
МО РФ: США и Украина не ответили, зачем экстренно уничтожили документы о работе биолабораторий
14:12 В стране и мире
Видео
Улица усыпана телами: что известно об обстреле ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
14:53 В стране и мире
Видео
Мантуров заявил о необходимости решить вопрос о включении алкоголя в параллельный импорт
Популярное
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.