В Венгрии рассказали об итогах переговоров по финансированию с Еврокомиссией

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС инициировать в отношении Венгрии процедуру условности и заморозить около 7,5 миллиардов евро финансирования для Будапешта.

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Переговоры венгерских властей с Еврокомиссией (ЕК) завершились успешно, предложенные Будапештом меры устраняют опасения комиссии и сохраняют за страной шанс на получение финансирования от Брюсселя. С таким заявлением выступила глава Минюста Венгрии Юдит Варга.

«Сложный, но конструктивный процесс переговоров между правительством Венгрии и Еврокомиссией, длившийся несколько месяцев, завершился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Еврокомиссия установила, что предложенные венгерским правительством меры устраняют опасения, которые заставили ЕК инициировать процедуру условности», - цитирует РИА Новости слова Варга.

В ближайшее время, добавила она, Будапешт сосредоточится на исполнении своих обязательств, чтобы процедура условности была завершена до конца года.

В минувшее воскресенье Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС ввести в отношении Венгрии процедуру условности в бюджете Евросоюза. Это означает перспективу заморозки около 7,5 миллиарда евро финансирования для страны. В истории коллективной Европы это первый подобный прецедент, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.