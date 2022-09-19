В Венгрии рассказали об итогах переговоров по финансированию с Еврокомиссией
Переговоры венгерских властей с Еврокомиссией (ЕК) завершились успешно, предложенные Будапештом меры устраняют опасения комиссии и сохраняют за страной шанс на получение финансирования от Брюсселя. С таким заявлением выступила глава Минюста Венгрии Юдит Варга.
«Сложный, но конструктивный процесс переговоров между правительством Венгрии и Еврокомиссией, длившийся несколько месяцев, завершился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Еврокомиссия установила, что предложенные венгерским правительством меры устраняют опасения, которые заставили ЕК инициировать процедуру условности», - цитирует РИА Новости слова Варга.
В ближайшее время, добавила она, Будапешт сосредоточится на исполнении своих обязательств, чтобы процедура условности была завершена до конца года.
В минувшее воскресенье Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС ввести в отношении Венгрии процедуру условности в бюджете Евросоюза. Это означает перспективу заморозки около 7,5 миллиарда евро финансирования для страны. В истории коллективной Европы это первый подобный прецедент, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.