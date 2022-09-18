Венгрия планирует получить доступ к средствам ЕС до конца года

Министр регионального развития Венгрии заявил о дальнейших намерениях продолжать переговоры с Еврокомиссией по данному вопросу.

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Венгрия рассчитывает подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит Будапешту доступ к средствам Европейского союза, которые выделяются на оперативные программы и восстановление после пандемии COVID-19, до конца текущего года. Об этом сообщил министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич.

«Мы будем дальше продолжать переговоры (с ЕК - прим. ред.), начнется выполнение обязательств, это даст нам довольно неплохие шансы придерживаться первоначального графика, и мы сможем до конца года подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит запрос на средства ЕС», - цитирует Наврачича РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер называл Европейский союз проигравшей стороной в конфликте на Украине. По мнению венгерского политика, Евросоюз действует вопреки своим экономическим интересам.