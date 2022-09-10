В Чехии допустили прекращение членства Венгрии в ЕС из-за России

Политический деятель отметил сильно отличающуюся от других членов европейского блока позицию страны, которая касается рестрикций в отношении Москвы.

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Позиция венгерских властей по развитию отношений с Москвой может привести к выходу Будапешта из Европейского союза. С таким заявлением выступил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

Политический деятель отметил сильно отличающуюся от других членов европейского блока позицию страны, которая касается рестрикций в отношении Москвы.

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», - сказал он в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.

Выход Венгрии из ЕС возможен, сказал министр, отвечая на уточняющий вопрос ведущего.

Накануне венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что предложение о введении потолка цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. По его словам, такой шаг приведет к прекращению поставок голубого топлива в страны Евросоюза.