Студент погиб во время непогоды в Курске

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Студент автотехнического колледжа погиб во время разгула стихии в Курске 18 сентября. Шквалистый ветер повалил деревья и повредил крыши жилых домов и административных зданий в городе. По одной из версий, юноша скончался под ударом одной из упавших конструкций.

«К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждем позже от правоохранительных органов. Соболезнуем родным и близким», - сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

Факт гибели студента подтвердили и в ГУМВД России по Курской области.

По данным регионального МЧС, Курская область 18 сентября попала в грозовой фронт, из-за сильного ветра в Курске и четырех районах были зафиксированы отключения электроснабжения, в общей сложности без света остались 739 домов (1186 человек). Кроме того, по оперативным данным в Курсе упали 18 деревьев, повреждена кровля 17 зданий.