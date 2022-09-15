«Мир» за границей: можно ли платить российскими картами в Турции на фоне санкций США

Вопреки заявлениям Минфина США в Турции и еще 10 странах можно снять наличные и расплатиться картой «Мир».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Artem Sobolev news.ru via globallookpress.com

США готовы наказывать всех, даже союзников по НАТО за обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Особое раздражение Вашингтона в этой связи вызывает Турция. И сегодня туристы, уже отдыхающие там, и те, кто собирается поехать, насторожились, узнав из СМИ о новых санкциях США в отношении «Мир» и из соцсети о блокировке российских карт. Но оказалось, что все не так страшно.

Информация о том, что платежи по карте «Мир» временно будут недоступны на территории Турции появилась в соцсети и быстро стала одной из самых обсуждаемых. Представитель одной из крупных сетей турецких отелей в своем Telegram-канале выразил сожаление и попросил предупредить российских туристов.

«Нет, к сожалению, на данный момент не принимаем оплаты картой «Мир», какие-то сейчас проблемы и не работает», - подтвердили в отеле.

Очередной виток экономических антироссийских санкций судя по всему теперь будет направлен против тех, кто от введения ограничений против нашей страны воздерживается. Сегодня на сайте Министерства финансов США появилась информация о том, что блокирующие санкции грозят теперь всем, кто оказывает любую помощь национальной системе платежных карт «Мир».

«Управление Минфина США готово использовать свои полномочия в ответ на действия стран, помогающих России уклоняться от санкций, в том числе в ответ на попытки России расширить использование национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Газета Financial Times опубликовала материал, в котором прямо назвала Турцию главной целью для усиления давления, и сообщила о том, что Брюссель готовит делегацию для переговоров с турецким правительством.

«Мы подадим четкий сигнал, что финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе «Мир», потому что, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», - передает СМИ.

Речь идет в первую очередь о пяти турецких банках, три из которых государственные. В общей сложности им принадлежит около половины всех турецких банкоматов. И все они, а так же платежные терминалы установленные в различных торговых точках принимают к оплате карты российской платежной системы «Мир». Многие туристы до сих пор не сталкивались ни с какими трудностями.

«Подходите к банкомату любого из этих банков вставляете карту, обналичиваете — нет никаких проблем. Так же я вижу, что во многих магазинах в туристической зоне висят наклейки для российских туристов «Мир». То есть они принимают карту «Мир» в терминале для оплаты», - рассказала сотрудник сферы мобильной рекламы в городе Бодрум Арюна Гуруева.

Многое зависит в первую очередь от того, какой именно турецкий банк обслуживает тот или иной отель или магазин. Елена работает менеджером в одной из гостиниц Стамбула, где платежи проходят через один из крупных банков большой турецкой «пятерки».

«Он работает с картами «Мир», с российской платежной системой, а если это какой-то другой банк то оплата может не пройти. Но это не значит что карта «Мир» здесь не работает. Просто нужно пробовать в других банках», - отметила менеджер по связи с гостями отеля в Стамбуле Елена Шапошникова.

Ситуацию окончательно прояснили в главном офисе российской платежной системы.

«Карты «Мир» работают в Турции в штатном режиме. Платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам», - заявил официальный представитель РНПС «Мир».

Одна из главных причин, по которым в проведении платежа может быть отказано — какой именно из российских банков выпустил платежную карту.

Вот простой эксперимент, который по просьбе ТК «Звезда» провел один из российских туристов. В одном и том же банкомате карта «Мир», выпущенная российским банком находящимся в санкционном списке, получает отказ в снятии наличных. А карта той же системы, но от не попавшего под санкции банка, работает без проблем.

Финансовый эксперт Михаил Беляев назвал две причины, из-за которых Турция вынуждена аккуратно работать с картами «Мир».

«Турецкие банки испытают давление со стороны американских финансовых корпораций, так как они связаны с ними финансовыми операциями. Во-вторых, Турция - все-таки страна НАТО, она занимает двойственное положение по отношению к санкциям, которые применяются к нашей стране, имеет двойственную позицию», - отметил аналитик.

Если говорить о туристической составляющей межгосударственных отношений, то она точно не пострадает, уверены представители российской туриндустрии.

«Люди давно, больше 25 лет назад, раскусили, что выгоднее покупать туры «все включено». Это намного выгоднее. Ты платишь один раз в рублях у себя в населенном пункте, где ты проживаешь, и уже практически не тратишь деньги в отпуске», - отметил член президиума Альянса туристических агентств РФ Александр Мкртчян.

Сейчас карты платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие государства.

Так, на днях одно из ближневосточных интернет-изданий сообщило со ссылкой на источник в Центральном Банке Египта, что возможно уже в сентябре российская платежная система «Мир» станет доступна и там.