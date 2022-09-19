Латвию из-за запрета въезда россиянам обвинили в расистской политике

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Латвия грубо нарушила положения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом в понедельник заявили в российском посольстве в Риге, комментируя введение ограничения на въезд гражданам РФ в страну.

«Начав мыслить бинарными категориями "право/привилегия" в отношении российских граждан, местные русофобы окончательно скатились к откровенно расистской политике», - передает РИА Новости заявление дипмиссии.

В посольстве добавили, что международные нормы, обязательства и соглашения уже давно перестали быть авторитетом для правящей верхушки Латвии. Там, по словам дипломатов, руководствуются исключительно националистическими установками.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд в эти страны для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Ранее в посольстве РФ в Латвии заявили, что россияне при пересечении госграницы республики сталкиваются с проблемами и провокациями. В качестве примера в дипмиссии назвали требование подписать заявление с осуждением действий российских властей.