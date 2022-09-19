В МО РФ предложили укрепить международные механизмы контроля за биооружием в рамках КБТО

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Россия предлагает укрепить механизмы реализации Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) за счет создания дополнительных инструментов контроля. Об этом сообщил на брифинге 19 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической зашиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Он напомнил, что инициатором совещания государств-участников КБТО в Женеве выступила российская сторона и указал на нарушение Вашингтоном и Киевом нескольких статей Конвенции а также на военно-биологическую деятельность США на территории Украины.

«В связи с тем, что по итогам мероприятия был принят нулевой, ни к чему не обязывающий доклад, нами предложены инициативы по укреплению КБТО», - сказал Кириллов.

Так, российская сторона предлагает возобновить переговоры по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включает списки микроорганизмов, токсинов, оборудования. Также начальник войск РХБЗ указал на необходимость создания научно-консультативного комитета с представителями разных стран, в рамках которого при принятии решений будет учитываться альтернативная точка зрения. Еще одна инициатива российской стороны - расширение мер укрепления доверия, когда любая страна должна объявить о своей биологической деятельности вне своего государства.

При этом, как утверждает Кириллов, украинская и американская стороны не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество повлияло на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Объяснения по поводу вывоза штаммов и биоматериалов граждан Украины, а также проводимых экспериментах военнослужащих, представителях малообеспеченных слоев населения и душевнобольных пациентах выглядят неубедительно, добавил Кириллов.

Выступления российских специалистов в ходе совещания государств-участников КБТО заставили многих задуматься о рисках, которые несет биологическая деятельность США и взаимодействие с Пентагоном в этой сфере и пересмотреть целесообразность такого сотрудничества.





















