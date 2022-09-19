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МО РФ: США уклонились от вопроса о патентах на беспилотники для доставки биооружия

16:13 19.09.2022
По словам Игоря Кириллова, в попытке уйти от поставленных вопросов замдиректора по Программе снижения биологической угрозы Кевин Гаррет в ходе своего выступлении говорил исключительно об исторических аспектах Программы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jan Tepass, globallookpress
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Представитель делегации Соединенных Штатов Америки на совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия ушел от ответа на вопрос о патентах на беспилотные летательные аппараты для распространения биологического оружия. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Отдельно хотел бы остановиться на ответе США в отношении патентов на технические средства доставки и применения биологического оружия, включая беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе», - сказал он.

По словам начальника войск РХБЗ, американская делегация заявила, что «разработка и производство биологического оружия запрещены в США, и любое нарушение карается наказанием, начиная от штрафов и заканчивая тюремным заключением».

Кириллов подчеркнул, что решение о выдаче патента не нарушает обязательств Соединенных Штатов по КБТО и не означает, что американское правительство потворствует заявлениям изобретателей. Как сообщил генерал-лейтенант, в попытке уйти от поставленных вопросов замдиректора по Программе снижения биологической угрозы Кевин Гаррет в ходе своего выступлении говорил исключительно об исторических аспектах Программы.

Также в Минобороны России заявили, что США будут подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы. В оборонном ведомстве уверены, что проамериканские выступления на мероприятии срежиссированы главой делегации США Кеннетом Уордом.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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