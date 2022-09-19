В Тайване заявили, что четыре военных самолета ВВС Китая пересекали срединную линию

По данным оборонного ведомства, в общей сложности в прилегающей к острову области за сутки были зафиксированы пять китайских военных кораблей и девять самолетов.

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По меньшей мере четыре самолета Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в понедельник, 19 сентября, пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщили в оборонном ведомстве острова.

Из ежедневной сводки следует, что в маневрах принимали участие два истребителя Су-30, один J-16 и истребитель-бомбардировщик JH-7. Военнослужащие Тайваня в качестве ответной меры мобилизовали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

По данным ведомства, в общей сложности в прилегающей к острову области за сутки были зафиксированы пять китайских военных кораблей и девять самолетов.

Китайские вооруженные силы стали проводить подобные маневры регулярно после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2-3 августа. В Пекине считают, что такие визиты являются провокациями, а также вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о намерении защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. При этом 46-й президент США подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая.

После этого представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выражает острое недовольство и решительный протест, а также сделал строгое представление Вашингтону в связи с заявлениями президента США Джо Байдена по Тайваню. Дипломат отметила, что слова американского лидера также нарушают обязательство США не поддерживать независимость Тайваня и посылают ложный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам.