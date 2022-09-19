В Луганске за госизмену к 13 годам приговорили экс-сотрудника ОБСЕ

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В понедельник в Верховный суд Луганской Народной Республики к 13 годам лишения свободы приговорили ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Гражданина ЛНР признали виновным в государственной измене.

«Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», - передает РИА Новости решение суда.

Напомним, в минувшем апреле В Луганской и Донецкой Народных республиках задержали нескольких наблюдателей ОБСЕ. Тогда же Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, которые подтверждают взаимодействие представителей ОБСЕ с Министерством обороны Украины.

Перед этим руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров указывал на недобросовестную работу сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в кризисной ситуации на Украине. По его словам, а позициях украинской армии находились камеры ОБСЕ и передающие устройства, которые были в расположении ВСУ, что свидетельствует о шпионаже и игре на стороне противника.