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В МГБ ДНР заявили о задержании сотрудника СММ ОБСЕ, подозреваемого в шпионаже

Игнат Далакян
18:20 29.04.2022
Как сообщили в ДНР, подозреваемый собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности.
В МГБ ДНР заявили о задержании сотрудника СММ ОБСЕ, подозреваемого в шпионаже
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
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Министерство государственной безопасности Донецкой Народной республики задержало сотрудника СММ ОБСЕ, возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.

«Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения», - говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров указал на недобросовестную работу сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в кризисной ситуации на Украине. По его словам, а позициях украинской армии находились камеры ОБСЕ и передающие устройства, которые были в расположении ВСУ, что свидетельствует о шпионаже и игре на стороне противника.

До этого сотрудники министерства госбезопасности ЛНР обнаружили документы, свидетельствующие о взаимодействии сотрудников СММ ОБСЕ с министерством обороны Украины. Установлено, что на протяжении длительного времени жители Луганской Народной Республики по заданию сотрудников СММ ОБСЕ собирали и передавали им сведения закрытого характера.

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