По словам Алексея Никонорова, фактов обстрелов в ДНР в отчетах СММ ОБСЕ не было, при этом другие, «сомнительные» факты в пользу украинских вооруженных сил в этих отчетах отразили.

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Руководитель администрации главы Донецкой Народной республики Алексей Никоноров сообщил, что по информации сложивших оружие на заводе «Азовсталь», предположительно на территории комбината находятся около 400 человек, в числе которых могут быть иностранные наемники или высокопоставленные иностранные лица. Помимо этого он указал на недобросовестную работу сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в кризисной ситуации на Украине.

«Что касается ОБСЕ, мы взаимодействовали с ними на протяжении всех этих восьми лет, и у нас были нарекания регулярные по поводу деятельности ОБСЕ. У нас действительно были какие-то факторы, которые свидетельствовали об их недобросовестности», - сказал Никоноров в беседе со «Звездой».

По словам руководителя администрации, на позициях украинской армии находились камеры ОБСЕ и передающие устройства, которые были в расположении ВСУ. Никоноров добавил, что это свидетельствует о шпионаже и игре на стороне противника.

«То есть ОБСЕ должна по своему мандату, по своим основным принципам быть беспристрастна, то есть не занимать чью-либо сторону и докладывать объективные факты. Та информация, которую мы получаем, свидетельствует о том, что эти принципы были со стороны ОБСЕ нарушены. Попросту осуществлялся шпионаж. Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в отношении конкретных сотрудников СММ ОБСЕ», - говорит Никоноров.

Помимо этого, фактов обстрелов в ДНР в отчетах СММ ОБСЕ не было, при этом другие, «сомнительные» факты в пользу украинских вооруженных сил в этих отчетах отразили, отметил представитель ДНР. Также Никоноров предупредил о провокациях украинских националистов в преддверии Дня Победы.

«Мы хорошо понимаем, что такое украинская власть, что такое ВСУ, националистические подразделения. Даже их заявления, что они планируют ударить «Точкой-У» по Мариуполю в момент проведения «Бессмертного полка», это откровенное свидетельство о планах украинских националистов. Провокации могут происходить ежедневно, мы к этому готовимся», - заключил Никоноров.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что засевшие в катакомбах «Азовстали» украинские националисты открыли минометный огонь по месту сбора мирных жителей Мариуполя и сорвали операцию по их эвакуации. Избежать жертв среди гражданского населения удалось лишь благодаря профессионализму российских военных, которые вывели людей из-под огня.