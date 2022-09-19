Пушилин рассказал о попытке прорыва ВСУ в Кременную

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытались прорваться в Кременную. По его словам, их действия были пресечены союзными силами.

«Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили», - отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

В субботу, 17 сентября, украинские войска попытались наладить переправу через реку в районе села Студенок. Союзные силы уничтожили около 70 боевиков и 18 единиц техники.

В пятницу, 16 сентября, Пушилин сообщил, что украинские войска за день шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок. Он добавил, что украинскими подразделениями сейчас руководят инструкторы НАТО, поэтому военнослужащим ДНР приходится непросто.