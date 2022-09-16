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Пушилин: ВСУ за день шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок

Анастасия Бобылева
23:58 16.09.2022
Также ранее глава республики рассказал, что в украинских войсках сражаются поляки, и в районе Святогорска их даже больше, чем украинцев.
© Видео: https://t.me/pushilindenis, Telegram © Фото: https://t.me/pushilindenis, Telegram
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что инструкторы НАТО помогают войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале политика, он рассказал о том, что под руководством инструкторов НАТО украинские военные шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок.

«Только шесть раз в течение сегодняшнего дня противник пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, в боевых порядках - натовские инструкторы, по сути, они и руководят сейчас украинскими подразделениями, поэтому нашим ребятам непросто», - говорится в обращении.

Ранее глава ДНР также рассказал о польских наемниках в рядах украинских войск в районе Святогорска. И поляков, по его словам, воюет на этом направлении больше, чем украинцев.

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