Пушилин: ВСУ за день шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок

Также ранее глава республики рассказал, что в украинских войсках сражаются поляки, и в районе Святогорска их даже больше, чем украинцев.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что инструкторы НАТО помогают войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале политика, он рассказал о том, что под руководством инструкторов НАТО украинские военные шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок.

«Только шесть раз в течение сегодняшнего дня противник пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, в боевых порядках - натовские инструкторы, по сути, они и руководят сейчас украинскими подразделениями, поэтому нашим ребятам непросто», - говорится в обращении.

Ранее глава ДНР также рассказал о польских наемниках в рядах украинских войск в районе Святогорска. И поляков, по его словам, воюет на этом направлении больше, чем украинцев.