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Пушилин: ВСУ пытались наладить переправу у Студенок, было уничтожено 70 боевиков

Игнат Далакян
23:03 17.09.2022
По словам Пушилина, союзные силы уничтожили около 70 военных и 18 единиц техники.
© Видео: pushilindenis, Telegram © Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские войска попытались наладить переправу через реку в районе села Студенок, союзные силы уничтожили около 70 боевиков и 18 единиц техники. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Что касается населенного пункта Студенок, противник через воду попытался наладить переправу, но союзными силами было уничтожено 18 единиц техники противника и порядка 70 человек личного состава», - сказал глава ДНР в своем Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские войска за день шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок. Он добавил, что украинскими подразделениями сейчас руководят инструкторы НАТО, поэтому военнослужащим ДНР приходится непросто.

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