В Совфеде назвали запрет на въезд для россиян в страны ЕС «бездумной политикой»

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва Польша вводят запрет для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Решение властей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы о запрете на въезд для граждан России является бездумной политикой. Так считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Абсолютно бездумная политика руководителей этих стран. Наверное, наш МИД будет продумывать какие-то ответные меры. А так, желание въезжать в эти страны, честно говоря, думаю, мало у кого есть», - подчеркнул он, передают «Известия».

По словам Владимира Джабарова, у России есть более глобальные задачи, чем «заниматься сведением счетов с этими прибалтийскими карликами».

Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд в эти страны для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Ранее в посольстве РФ в Латвии заявили, что россияне при пересечении госграницы республики сталкиваются с проблемами и провокациями. В качестве примера в дипмиссии назвали требование подписать заявление с осуждением действий российских властей.